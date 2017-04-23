Volkan Demirel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray maçının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Volkan, Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray karşısında oynadığı futbolla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan Demirel, karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Son dakikalarda oyunu ağırdan alan ve vakit geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gören Volkan Demirel, önümüzdeki hafta oynanacak olan Rizespor karşılaşmasında kaleyi Fabiano’ya teslim edecek.

Fenerbahçe`ye Van Persie`den kötü haber Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Karşılaşmanın 59. dakikasında Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie sarı kart gördü. Yıldız isim, bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku