Volkan Demirel derbideki olayları yorumladı

Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, galibiyeti ve tribünlerden kendisine atılan yabancı maddelerle edilen küfürler hakkında konuştu.

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel son dakika golüyle kazandıkları Galatasaray derbisi sonrasında konuştu. Sarı-lacivertli oyuncu, 1-0’lık galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirtirken, rakip stresli olacağını bildiklerini söyledi.

Volkan Demirel’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çocuklarımızın ve Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum. Kazanınca her şeyi unutulduğu, kaybedince her şeyi hatırlandığı maç! Bizim de durumumuz iyi değil, onların da durumu iyi değil. Galatasaray’ın daha stresli olacağını biliyorduk. Gol biraz gecikti ama sonuçta son dakikada golü bulduk. Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz. Türkiye’nin en büyük derbisi… Galatasaray’ın stadında galip geldiğimiz için arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Bu tarz tepkilere artık alıştım. Türkiye maçındaki olayla karşılaştırılmasın. Bu tip olaylar beni her zaman ateşler, beni düşürmez. Türk milli takım formasıyla böyle tepkiler görünce farklı olur. Bunu karşılaştırmasınlar… Göze batan isimler böyle tepkiyi her zaman görür.”

Türk Telekom Arena`da Volkan Demirel`e büyük şok Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası Türk Telekom Arena'da dev derbiye sahne oldu. Mücadelenin 50. dakikasında Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'e sarı kırmızılı tribünlerden yabancı madde atıldı. Sarı lacivertli oyuncunun bacağına telefon isabet etti. İlgili Haberi Oku