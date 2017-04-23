Volkan Demirel derbideki olayları yorumladı

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel son dakika golüyle kazandıkları Galatasaray derbisi sonrasında konuştu. Sarı-lacivertli oyuncu, 1-0’lık galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirtirken, rakip stresli olacağını bildiklerini söyledi.
Volkan Demirel’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;
“Çocuklarımızın ve Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum. Kazanınca her şeyi unutulduğu, kaybedince her şeyi hatırlandığı maç! Bizim de durumumuz iyi değil, onların da durumu iyi değil. Galatasaray’ın daha stresli olacağını biliyorduk. Gol biraz gecikti ama sonuçta son dakikada golü bulduk. Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz. Türkiye’nin en büyük derbisi… Galatasaray’ın stadında galip geldiğimiz için arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Bu tarz tepkilere artık alıştım. Türkiye maçındaki olayla karşılaştırılmasın. Bu tip olaylar beni her zaman ateşler, beni düşürmez. Türk milli takım formasıyla böyle tepkiler görünce farklı olur. Bunu karşılaştırmasınlar… Göze batan isimler böyle tepkiyi her zaman görür.”