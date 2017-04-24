Ahmet Nur Çebi: Daha işimiz var

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adanaspor'u 3 - 2 yendikleri maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Beşiktaş 2. Başkanı Çebi, “Şampiyon olduğumuz gün ‘şampiyon olduk’ diyebileceğiz, bugün erken” dedi.

Siyah-beyazlı yöneticinin açıklamaları şöyle:

“Daha 6 hafta var, epey işimiz var. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Bütün takımlar çok güçlü. Hepsi mücadeleci hava içinde. Kimse işi bırakmış değil. Adanaspor’u tebrik ediyorum. Yakışan bu. Daha işimiz var.

Lyon maçı Beşiktaş taraftarı için bir gururdu. Camiamız için bir gururdur. Olumlu ve pozitif bir gelişme seyrettik. Bir yere kadar geldik. Sonuç itibariyle muhteşem bir taraftarımızın olduğu maç seyrettik. Takımımızın muhteşem olduğu maç seyrettik. Beşiktaş camiasına şunu söylemek istiyorum. Gurur duyacakları bir sezon geçiriyoruz. Allah inşallah tamamına erdirir. Daha erken ama iyi gidiyoruz. Kalan maçların hepsini alırsak bu sene kupayı kaldıracağız. Bu şampiyonluk şarkıları ve basına yansıyan şampiyon Beşiktaş’a katılmıyorum. Diğerlerin hakkını yememek lazım. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Şampiyon olduğumuz gün şampiyon olduk diyebileceğiz, bugün erken.

Yönetim olarak görevimiz Beşiktaş’ın hakkını Avrupa dahil olmak üzere koruyacağız. Verilen cezanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Adaletli bir Avrupa varsa UEFA bizim hakkımızı iade edecek.

Böyle gidersek bir iki maç kala şampiyonluğumuzu ilan ederiz. 3-4 maç daha dinç ve ayakta kalıp önümüzdeki maçları almamız gerekiyor.”