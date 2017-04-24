Arena’nın kralı Josef de Souza!

Bu sezon derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Fenerbahçe, ligin ilk yarısında olduğu gibi dün de Galatasaray'ı hem de gol yemeden devirmeyi başardı. 90 dakika boyunca savunma yapan sarı-lacivertliler, uzatmalarda istediğini almayı başardı. İlk şutunu 86. dakikada atan Fenerbahçe, 90+1'de Şener'in ortasında golü buldu. Ortaya iyi yükselen Josef de Souza, karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu. Sahaya çıktığı son 3 karşılaşmada 3 gol atan başarılı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden birisi oldu. Kesiciliğinin yanı sıra hücumdaki etkinliği ile de dikkat çeken Brezilyalı oyuncunun gol attığı 9 maçın 8'ini Fenerbahçe kazandı ve 1 mücadele de berabere bitti.
OĞLUNA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, derbi öncesinde oğlu Nicolas'a verdiği sözü tuttu. Fenerbahçe idmanında futbolcularla konuşan Nicolas, “Babam bana söz verdi. Derbide Galatasaray'a gol atacak” demişti. 90+1'de ‘Gerçek Fenerbahçeli' olan Josef, böylece oğlu Nicolas'a verdiği sözü de yerine getirmenin mutluluğuyla TT Arena'dan ayrıldı.