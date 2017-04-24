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BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 19:59
BEŞİKTAŞ
3 - 2
ADANASPOR
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Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilki yaşadı

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, siyah-beyazlı takımda ilk kez 70. dakikada oyundan alındı.
21:5924 Nisan 2017
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Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilki yaşadı

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Atiba, Adanaspor maçında yine fark yarattı. Ancak yıldız oyuncu Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı. Atiba Hutchinson sezonun ilk yarısındaki Adanaspor maçında bu sezonki üçüncü sarı kartını görmüştü…

Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, Atiba’yı oyundan çıkararak Başakşehir maçında cezalı olma ihtimalini önlemiş oldu.

Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.

Etiketler
Atiba Hutchinson beşiktaş spor toto süper lig
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