Avrupa şampiyonu VakıfBank yurda döndü

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank yurda döndü. Kupayla birlikte poz veren sarı siyahlı sporcular hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunu söyledi.

VakıfBank’ta hedef dünya şampiyonluğu. CEV Kupası’nı kazanarak tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Vakıfbanklı sporcular, Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 17.45’de Venedik’ten İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan sporcular, şampiyon olarak yurda dönmekten büyük mutluluk duyduklarını, hedeflerine ulaşmak için de çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

TÜRK VOLEYBOLU ADINA ONUR VERİCİ

Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, birinci olan VakıfBank ve üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA’yı tebrik ederek, “Bu Türk voleybolu adına onur verici ve mutlu olduğumuz bir tablo. Bundan sonra Mayıs’ın 9’unda Kulüpler Dünya Şampiyonası olacak. İki takım da katılacak. Umut ediyorum ki oradan da bir dünya şampiyonluğu ile dönecekler” ifadelerini kullandı.

BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

VakıfBank’ın İtalyan baş antrenörü Giovanni Guidetti ise, Avrupa’nın en büyük kupasını üçüncü kez kazandıklarının hatırlatılması üzerine, “Daha öncekilerle değil bu seferkiyle ilgiliydik. Türkiye Kupası’nda ve play off’ta kötü oynadık. Türkiye’de kötü sonuçlar aldık ama bu kızlar hiç vazgeçmedi. Kazandık ve bunun için de çok mutluyuz” dedi.