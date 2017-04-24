Başak Eraydın: Hedefim Grand Slam

Alla Kudryavtseva'yı 2-1 mağlup ederek İstanbul Cup'ta ana tabloya kalan Milli Tenisçi Başak Eraydın, son zamanlarda performansının arttığını ve bugün bunu sahaya yansıttığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Milli Tenisçi Başak Eraydın, TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2. eleme maçında Rus rakibi Alla Kudryavtseva'yi 2-1 mağlup ederek ismini ana tabloya yazdırdı. Milli sporcu Başak Eraydın mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sene ilk kez ana tabloya ismini yazdıran milli raket, formda olduğunu söyleyerek, “Bu sene ilk defa WTA elemesinden çıktım. Son zamanlarda performansımın gittikçe iyiye gittiğini düşünüyorum. Formda olduğumu düşünüyorum ve bugün de bunu sahaya yansıttığım için mutluyum” dedi.

“Kariyerimi olumlu etkiledi”

Lale Cup'taki şampiyonluğunun kendisini olumlu etkilediği aktaran Başak, “Uzun zamandır almak istediğim bir şampiyonluktu. Benim kariyerimde büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Burada gösterdiğim performansımın da hem mental anlamda hem fiziksel anlamda olumlu etkilediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hedefleri arasında sene sonunda Amerika Açık'a girebilmek istediğini söyleyen Başak, “Sezon için özellikle bir şey planlamadım ama Amerika Açık’takı sıralamamı yakalayabilmek istiyorum. Sene başında planladığım turnuva oydu. Sene sonunda en az Amerika Açık’a kadar gitmek istemiştim. Ama böyle giderse bir önceki Grand Slam'a da yetişme şansım var. Olursa gideceğim” şeklinde konuştu.