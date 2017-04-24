Başak Eraydın İstanbul Cup’ta ana tabloda

Garanti Koza Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Tenisçi Başak Eraydın, üçüncü kez katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2. eleme maçında Rus tenisçi Alla Kudryavtseva'yi 2-1 mağlup ederek ismini ana tabloya yazdırdı. Milli raket üçüncü kez katıldığı TEB BNP Paribas'ta ilk kez ismini ana tabloya yazdırmış oldu. Başak, Rus rakibi Kudryavtseva'yı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. Başak Eraydın dün oynanan 1. eleme maçında Tereza Smitkova'yı da 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etmişti.