Başsavcılık’tan Frantisek Rajtoral için açıklama

Frantisek Rajtoral için Başsavcılık açıklama yaparak evde intihar notu bulunmadığını açıkladı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral’ın intiharına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, intihara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını ve futbolcunun cesedinden alınan numunelerin toksikolojik inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildiği belirtilerek şöyle denildi:

“23 Nisan 2017 günü Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Beştepe Mahallesi, Antepia isimli sitenin 54 numaralı dairesinde ikamet eden Gaziantepspor futbolcularından Çek uyruklu Frantisek Rajtoral isimli futbolcunun 22/04/2014 günlü antrenmana katılmaması üzerine kalmakta olduğu evinde oturma odası kapısı önünde kemer ile yukarı asılı şekilde ölü olarak bulunduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatıldığı ve olay yerinde intihar notu bulunmadığı, harcamalarına ilişkin bilgi notu bulunduğu, 24/04/2017 günü ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, ilk bulgular olayın intihar olduğunu işaret etmekte ise de ceset üzerinden alınan numunelerin toksikolojik inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildiği, bu kurumdan gelecek cevaba göre kesin ölüm sebebinin belirlenip açıklanacağı hususu; kamuyouna duyurulur.”