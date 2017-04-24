Beşiktaş-Adanaspor

Ligin lideri Beşiktaş, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada sonuncu Adanaspor'u yenip gelecek hafta öncesinde farkı 7'ye çıkarmak istiyor.

MAÇ BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor’u konuk edecek. Vodafone Arena’daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7’ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye