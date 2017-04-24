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ADANASPOR
24 Nisan 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ADANASPOR
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Beşiktaş-Adanaspor

Ligin lideri Beşiktaş, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada sonuncu Adanaspor'u yenip gelecek hafta öncesinde farkı 7'ye çıkarmak istiyor.
18:5224 Nisan 2017
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Beşiktaş-Adanaspor

MAÇ BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor’u konuk edecek. Vodafone Arena’daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7’ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye

Etiketler
adanaspor beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:56 | 24.04.2017
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