Beşiktaş – Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nden elenen lider Beşiktaş, evinde ligin sonuncusu Adanaspor’u ağırlıyor. Siyah-beyazlıların hedefi, en yakın takipçisi Başakşehir ile puan farkını 7’ye çıkarmak.

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde penaltılarla veda eden Beşiktaş, lige döndü. Siyah-beyazlılar, bugün kendi sahasında düşme hattında bulunan Adanaspor'u konuk ediyor. Kartal, takipçisi Başakşehir'in Rize'den beraberlikle döndüğü haftayı galibiyetle kapatarak aradaki puan farkını 7'ye yükseltmek istiyor. Beşiktaş kazanırsa, gelecek haftaki Başakşehir maçına oldukça rahatlamış çıkacak. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Adanaspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in bugün farklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Cezalı Cenk Tosun'un yokluğunda Aboubakar santrforda görev yapacak. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Adriano ve Quaresma'nın dinlendirilmesi bekleniyor. Güneş'in, defansın kanatlarında Beck ve Tosic'i, göbeğinde ise Marcelo ile Atınç'ı oynatması bekleniyor. Ömer'e de ilk 11 yolu açıldı.

BEŞİKTAŞ – ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Beşiktaş – Adanaspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Ömer, Talisca, Babel, Aboubakar

ADANASPOR: Itandje, Emre Uğur, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Bekir, Tevfik, Ahmet, Koman, Roni, Reynaldo