Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 19:59
BEŞİKTAŞ
3 - 2
ADANASPOR
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ta Talisca gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Talisca, gollerini atmaya devam ediyor. Lyon maçında 2 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, ligde de üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı.
21:2524 Nisan 2017
0
Beşiktaş’ta Talisca gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta Talisca rüzgarı devam ediyor. Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarının ardından Adanaspor'u da boş geçmedi.

Hafta içinde oynanan Lyon maçında 2 gol birden atan ve UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçilen Talisca, Adanaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı. Hücum organizasyonlarında oyunu çok iyi yönlendiren Talisca, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise sahneye çıktı ve Tolgay'ın harika pasında takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Talisca, Adanaspor karşısında kaydettiği golle ligdeki gol sayısını da 10'a çıkarmış oldu.

Etiketler
adanaspor beşiktaş spor toto süper lig talisca
Son güncelleme: 22:17 | 24.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER