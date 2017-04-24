Bir Fenerbahçe klasiği

Oktay APAYDIN yazdı...

Uzun yıllardır ilk kez bir Galatasaray- Fenerbahçe derbisi; liderin 11 ve 12 puan gerisinde kalmış, lig şampiyonluğu iddiasından uzaklaşmış iki takımın puan mücadelesi halinde başladı. 90 dakikada sezonun en az şutunu atıp, en az gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, yine en az orta yaptığı maçta; golü de bir orta sonunda 90+1. dakikada buldu. Fenerbahçe ilk isabetli şutunu 83. dakikada atmıştı. İkincisi ise gol oldu. Yani sizin anlayacağınız; maç yine tam bir Fenerbahçe klasiği oldu.

Hedefi Şampiyonlar Ligi olan bu maçın ilk yarısında koca Fenerbahçe'nin 3 cılız şutu vardı. Topa sahip olma oranı yüzde 21 iken gol tehlikesi yaratan hiçbir akını yoktu. İlk devre hücumda o kadar silik kaldı ki Fenerbahçe korner bile atamadı. İşte 385. kez oynanan dünya derbisinde ilk yarının Fenerbahçe adına özeti buydu. Son yılların en silik ve sönük Fenerbahçe'siydi.

Maçın ilk 15 dakikasının orta saha mücadelesi içinde geçmesinin ardından Galatasaray kendini göstermeye başladı. Peş peşe akınlarla Fenerbahçe defansını zorlayan Galatasaray; en etkili pozisyonu ise Şener'in büyük hatasından buldu. Ardından Selçuk ve Sneijder kaçırdı. Fenerbahçe blok halinde defans yaparak gole izin vermedi.

İkinci yarı da ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray baskısıyla başladı. Fenerbahçe anlaşılmaz bir şekilde bu yarıda da 30 metrelik bir alanda takım halinde savunma yapmaya devam etti. Sanki buradan alınacak bir puan onları Şampiyonlar Ligi'ne yollayacaktı. Dün dev derbide Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şey de savunma oldu. Buna bir örnek vermek gerekirse 63. dakikada oyuna giren Volkan Şen'in 83. dakikaya dek topla bir kez buluştuğunu söylemek durumu özetlemek açısından da önemli olacaktır. Böylesine bir derbide son dakikada gelen Fenerbahçe golü maçın kaderini çizdi.