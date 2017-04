Can Cangök: 1 puan altın değerinde

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, Altınordu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TFF. 1. Lig 29. hafta müsabakasında 1-1 berabere biten Altınordu maçı sonrası yapılan basın toplantısında Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, “Bu müsabakada aldığımız bir puan altın değerinde” dedi.

Cangök sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz de en az benim kadar görüyorsunuz kenardan oyuncuları kaldırmakta çok zorlanıyoruz. Sıkıntıları bir türlü aşamadık buna rağmen, kenardan gösterdiğimiz çaba oyuncuları gayretiyle takımı biraz daha dik tutmaya çalışıyoruz. Ama maça baktığımız zaman çok gitti geldi. Altınordu bu ligin en diri takımlarından bir tanesi yetenekli oyuncuları alt yapıya topluyorlar, doğruları yapan bir kulüp her şeyinle. Oyuncuları yetiştirmeye ve satmaya yönelik plan ve projeleri var. Bizler de alt yapımızdan oyuncular yetiştirip çıkartmalıyız. Bu maçı biz de kazanabilirdik, Altınordu farklı da kazanabilirdi. Maçı son dakikalarda çevirecek kendi ortamımızda yakalayabilirdik. Buna rağmen 1 puan bu durumdaki bir takım için 1 puan altın değerinde bu hiç bir zaman unutulmamalı. Geldiğimde de söyledim burada alınan her puan değerlidir. Çok paralar harcatarak ligin dibine demir atmış bir çok takım var. Biz bu şartlarda bir sürü sıkıntıyla uğraşırken eğer bu takım burada duruyorsa mutlu olmalıyız. Bazen alkışlamayı bile çok görüyoruz çocukları. Bu takımı bu kadar sorunun içinde ayakta tutmaya çalışırken alkışı zor görürsek şehir olarak en büyük yanlışı biz yapmış oluruz. Önümüzde örnek bir sürü takım var, yarın buranın bile kıymetini bilmezsek, yarın bu takımı buralarda bulamayız. Süper Lig’den bir şekilde düştü bu takım. Herkesin özlemi tekrar oraya çıkmaktı ama bu organizasyon içinde doğrular yapılmadıkça çıkmada zor kolay değil. Aylarca play off turuna kalır mıyız ilk ikiyi kovalar mıyız dedik ama çektiğimiz çileleri sıkıntıları bilen sayısı çok az. Geriye kalanlar bu takımın her şeyi dört dörtlükmüş de sahaya çıkıp oynamıyormuş koşmuyormuş asla böyle bir şey yok. Ben kafaları düşük olduğu için beğenmediğim halde yinede ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar bunu unutmayalım. Hiç rotasyona uğramadan 13-14 oyuncuyla buralara kadar geldik. Bu sene inşallah sıkıntı yaşamadan bu 5 maçı bitiririz sağlam kalırız. Seneye de adımlarımızı ona göre şehir olarak birlikte atarız. Beraberlik olmadıktan sonra hiç bir şey yapamayız. Başkan ben buraya gelmeden önce hocam bizimle savaşmaya var mısın dedi. Ben savaş kelimesini seven birisi değilim. Buna mücadele olarak bakıyorum. Bende sonuna kadar varım dedim. Bu takımın sorunu benlik değil, biz bu takımla 24 puan topladık. 2. Devre aldığımız puan sayısı 12, 36 puanı böyle bulduk. Son 8 maçın 5'inde galip geldik 3'ünde berabere kaldık. Kimsenin aklına gelirmiydi şu takımın 8 maçta 1 puan kanamayacağı. Bu sorunları açıp kafalar rahat olsaydı, oyuncularda liigin sonu geldikçe hem mental yorgunluk hemde fiziksel yorgunluk yaşıyorlar. Ben şu şartlarda alınan 1 punanın değerli olduğuna inanlardanım.”