Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan PFDK’da

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!

Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi! 4 futbolcu da Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı zorlu maçta 3. kaleci Faruk Çakır’a emanet edecek.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Hukuk Müşavirliği’nce 24.04.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OSAGIE BRIGHT EDOMWONYI’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU‘nun 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu VOLKAN BABACAN‘ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UFUK CEYLAN‘ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu YALÇIN AYHAN‘ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Son dakika Başakşehir, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan`ı kadro dışı bıraktı Başakşehir, Rize'de gazeteci tekmeleyen Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ı süresiz kadro dışı bıraktı. İlgili Haberi Oku