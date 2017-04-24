Faruk Süren’in derbi üzüntüsü

Galatasaray'da eski başkan Faruk Süren ve yönetici Ali Dürüst Fenerbahçe derbisini birlikte seyrettiler. Süren'in maç sonunda moralsiz olduğu görüldü.

Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren ve eski başkan yardımcılarından Ali Dürüst derbiyi tribünden beraberce seyrettiler. Sarı-kırmızılıların mevcut yönetimine karşı olduğu bilinen Süren, dikkatlice maçı takip etti.

Yenilen golden sonra üzüntülü olduğu görülen Süren’in, Dürüst’le maç boyunca konuştuğu gözlemlendi. Sarı-kırmızılı camiada Dursun Özbek muhaliflerinin bu yenilgi ile birlikte harekete geçeceği ifade ediliyor..

Öte yandan Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de maçı yerine izleyen isimler arasındaydı.

Tribünde maçı seyreden Hasan Şaş’a ilgi büyüktü pic.twitter.com/QaaWy4HXEt — Amkspor (@Amkspor) 23 Nisan 2017

ZİRVE YARIŞINDA DAĞILDI

Jan Olde Riekerink yönetiminde Beşiktaş’tan deplasmanda puan aldıktan sonra Trabzonspor’a sahasında 1-0, Medipol Başakşehir’e taraftarı önünde 2-1 ve Fenerbahçe’ye de deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, Igor Tudor yönetiminde de farklı bir görüntü sergileyemedi. Tudor’un göreve gelmesinin ardından 8 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 galibiyet alabilen Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş’a iç sahada 1-0, Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 kaybeden Tudor’un Galatasaray’ı, Medipol Başakşehir deplasmanında ise 4-0’lık farklı bir mağlubiyetle evine döndü.

Bu farklı yenilginin ardından Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray, üstün oynadığı karşılaşmadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve ilk 5 sıra içindeki 4 rakibine de gol atamadan mağlup oldu. Bu sezon Karabükspor’a deplasmanda, Kayserispor’a da sahasında mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9 yenilginin 7’sini Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı aldı.