Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray deplasmanında 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Rizespor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. En ucuz bilet 50 TL, en pahalı bilet ise 300 TL olarak satışa sunulacak.

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