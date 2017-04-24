'Galatasaray mağlubiyete sevinmeli, çünkü...'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yazarların hedefinde sarı-kırmızılılar vardı. Igor Tudor başta olmak üzere futbolcular ve yönetim sert bir dille eleştirildi! İşte öne çıkanlar...
Mehmet Demirkol: İki takımın da futbol akılları kimlerse ki birinde Mehmet Özbek, birinde Aziz Yıldırım gibi gözüküyor, eserleriyle gurur duyabilirler! Müthiş vizyonları için tebrik ederim! Gurur duyuyor musunuz? (NTV Spor)
Mehmet Demirkol: 20 yıldır Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi getirdiği nokta için tebrik ediyorum. Diyorlar ya 'Biz futbolu biliyoruz' diye... Bu mudur Galatasaray - Fenerbahçe derbisi...
Mehmet Demirkol: Bunun sorumlusu ne futbolcular, ne Tudor, ne Advocaat ne de taraftardır. Sorumlular bellidir. Eğer böyle giderse 5-10 sene sonra ülkede Fenerbahçeli Galatasaraylı çocuk kalmayacak, herkes Beşiktaşlı, Chelsea'li, Barcelona'lı olacak.
Uğur Meleke: İKİ takım taraftarlarına açılan derbilerden ne kazandık, ben anlayamadım doğrusu. 90 dakika boyunca sadece küfür, sadece yabancı madde, sadece tribün terörü. Akılda kalan bu. (Hürriyet)
Uğur Meleke: Sahaya çıkan takım, Tudor'un takımı değil. Diziliş, onun dizilişi değil. Oyun, onun oyunu değil. Bir teknik adam yenilecekse bile, inandıklarında ısrar edip yenilmeli. Talimatla yaptığı kadroyla değil.
Serhat Ulueren: Aslında dünkü yenilgiye, akıllı olan G.Saraylılar’ın sevinmesi gerekir. Beceriksiz başkan Özbek ve etkisiz eleman Tudor’un artık gidişatı hızlanacaktır bu mağlubiyetle. (Vatan)
Serhat Ulueren: O koltukta çok zor otururlar. Camia istese de Özbek ve Tudor kalamaz, kalmamalı. Çünkü bu ikili G.Saray’ın vizyonunu sıfırladı. İkisi de yakışmıyor G.Saray’a.
Serhat Ulueren: Özbek yarın gitsin yine mangal sefası yapsın oyuncularıyla Florya’da. Hangi çağda yaşıyoruz. Böyle başkanlık mı olur Allah aşkına...
erhat Ulueren: Sadece futbol da değil tüm branşlarda kaybediyorsun F.Bahçe’ye. O zaman gitme vakti yaklaşmıştır Dursun Özbek, Tudor ve bazı futbolcular için.
Levent Tüzemen: Fenerbahçe maç boyu ısrarla hep Carole'ün kanadından hücum etmeyi planladı ve piyango golünü buldu. G.Saray yönetimi ve Tudor şimdi Carole'ü alsın başlarına taç etsin! Neden mi? Kadıköy'de Van Persie'ye golün ortasını yapan Şener'i kaçıran Carole... (Sabah)
Kanat Atkaya: Yıkımda görev alan oyunculara, yönetime, teknik heyete çok ama çok derin saygılar sunmaktan başka yapacak bir şey yok. Hayrını görsünler... (Hürriyet)
Levent Tüzemen: Yönetimin hırsına aşk olduğu Tudor'la Galatasaray 4'üncü büyük maçı da gol atamadan kaybetti.
Saffet Sancaklı: Galatasaray yüksek maliyetli yıldız diye oynayan Sneijder ve Pordolski'den, Fenerbahçe de Van Persie'den acilen kurtulmalı. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Onların yerine Türk oyuncular oynamalı. (AMK)
Aytunç Erkin: 0 kişilik savunma yapan Fener'in karşısında Japon kale oynadı Galatasaray. Buna rağmen ilk yarıda Şener'in hatasıyla yakaladıkları bir pozisyon vardı. (AMK)