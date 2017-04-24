Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca tek kale oynayan Galatasaray, 90+1’de Josef de Souza’nın kafa golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi şansını tüketti. Avrupa tehlikesi yaşayan Galatasaray'ın, 5. Trabzonspor’la arasındaki puan farkı da 2’ye indi!

BaşkanDursun Özbek'le birlikte derbilere hasret kalan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, hem de kazanmak zorunda olduğu maçta 1-0 yenildi. TT Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika tek kale oynadığı karşılaşmanın uzatmalarında yıkıldı. 90+1'de Şener'in ortasına iyi yükselen Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, skoru belirledi ve Galatasaray'ı adeta ateşe attı. Böylece ligin bitimine 6 hafta kala Şampiyonlar Ligi şansı iyice azalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamama tehlikesi ile de karşı karşıya. Çünkü Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray’ın, 2 puan geriden gelen Trabzon takip ediyor. Eğer Galatasaray 5. olur ve Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirip kupayı alamazsa, sarı-kırmızılılar bir sezonu daha Avrupa'sız geçirebilir.

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Aslan ayrıca 6 yıl sonra ilk kez sezonu derbi galibiyeti alamadan bitiriyor.