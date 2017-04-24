İki isabet bir gol

Mücadele gücü yüksek, birbirlerine ikinci bölgede basan, birbirlerine oynayacak alan bırakmayan iki takım oyuncuları istekliydi. Ancak Galatasaray, galibiyeti daha fazla isteyen taraftı. Tudor'un oyuncu seçimi de ilginçti. Galatasaray'da günah keçisi ilan edilen Sabri sahadaydı. Göreve geldiğinden beri sistemini oturtamayınca Riekerink'in kadrosunu sahaya sürdü. Belki de Sabri ve Tolga şimdiye kadarki maçlarda da olması gereken seçimlerdi. Kaleci Volkan'ın Şener'in ikram pasında önce Yasin'in, sonrasında Sneijder'ın güzel şutlarını aynı güzellikte çıkarması seyre değerdi.

İkinci devre Galatasaray iştahlı futbolunu sürdürdü. Selçuk etkili oynayınca sarı-kırmızılılar üçüncü bölgede daha fazla çoğaldı. Bruma'nın çıkarılması Tudor'un kesin hatasıydı. Seyirci de Tudor ile aynı görüşte değildi. Bruma'nın yerine giren Rodriges ile Galatasaray arka arkaya tabelayı değiştirecek pozizyonlar buldu ama Fenerbahçe takım halinde savunma anlamında fazlasıyla konsantreydi. Galatasaray'ın baskısı 80 dakika sürdü. Eren'in girmesi sonrası ayağa top yerine uzun pası tercih etmesi Cimbom için bir hataydı. Son 10 dakikada daha fazla ileri çıkan Fenerbahçe, bir yan topta golü bularak Galatasaray'ı bir anlamda kaosa itti. Maçtaki ilk isabetli şutunu 86. dakikada çeken, kaleyi bulan ikinci isabetinde golü atan Fenerbahçe için 3 puan tahmin edilenden bile güzeldi.