Korkakların savaşında kimse kazanmadı!

“Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilirsiniz…” Son haftalarda sıkça paylaşılan bu sözü birileri sarı-lacivert formayı yöneten Advocaat'a keşke hatırlatsaydı. Tamam sen Asya Yakası'ndan geliyorsun, kabul! Tamam sezon sonu yoksun, ona da eyvallah! Başında bulunduğun takım Fenerbahçe Sayın Advocaat! Unutmuşsun. 10 kişilik savunma yapan Fener'in karşısında Japon kale oynadı Galatasaray. Buna rağmen ilk yarıda Şener'in hatasıyla yakaladıkları bir pozisyon vardı. Bal yapmayan arı misali… Fenerbahçe klasik uzun top ya da kontra belki de duran top üzerine kurmuştu oyununu. Bunu da beceremedi. Anadolu takımları bile artık gol pozisyonuna giriyor da Fener'in buçuk heyecanı yoktu… Bruma dışında hareketli bir oyuncu da yoktu sahada… Aatif'a 60 dakika sabreden Fenerbahçe kenar yönetimi de alkışı hak etti…

NE YAPTIN TUDOR?

Volkan Şen'in girmesiyle hareketlendi sarı-lacivertliler, yine de duran top bekliyordu herkes. İşte tam da bu noktada Galatasaray'ın hocası Tudor sanki Fenerbahçe biraz oynasın diye Bruma'yı oyundan çıkardı. Şaşkındı sarı-kırmızılılar. Sahanın en iyisi çıkmıştı. Giren Rodrigues'ti. O da devam ettiremedi Bruma'nın etkili çıkışlarını. İkili aynı anda oynasa çok şey değişirdi ama Tudor da Advocaat kadar korkaktı. Maçın özeti belki de tek cümleydi: Fenerbahçe ilk pozisyonunu 85'te buldu, 90'da gol attı, Galatasaray boşa yumruk attı.

SON SÖZ: Sahanın ve son dönemin en iyisi hakem Fırat Aydınus'tu.