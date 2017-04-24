Manisaspor 3-2 Denizlispor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Denizlispor'u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Manisaspor, sahasında Denizlispor’u 3­2 yendi. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 31’de Ömer Alp Kulga (K.K), 72. dakikada Bahattin Köse ve 90. dakikada Gökhan Sazdağı atarken konuk ekibin golleri 33. dakikada Taha Can Velioğlu ve 44’te Barış Örücü’den geldi.

Bu sonuçla üst üste 3. maçını da kazanan Manisaspor puanını 33’e yükseltti. Galibiyet hasreti 5’e çıkan Denizlispor ise 34 puanda kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Manisaspor atağında Sebaihi'nin Denizlispor savunması arkasına attığı topa hareketlenen Bahattin'in ceza sahası içerisinde dar açıdan boş kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

23. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Leandro Kappel'in rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci İsmail son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

28. dakikada Sankoh'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci İsmail, güçlükle kornere tokatladı.

31. dakikada İsmail'in sol köşeden kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Metin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.

33. dakikada kaleci İsmail'in hatalı pasında topla buluşan Taha Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı aşırtmavuruşta, meşin yuvarlak kaleci İsmail'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1.

40. dakikada Bahattin'in pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan İsmail Haktan'ın sert vuruşunda, kaleci Asil Güler meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere gönderdi.

44. dakikada Denizlispor'un kullandığı korner atışı sonrası Manisaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önüne alan Barış'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-271. dakikada şık bir hareketle rakibinden sıyrılan Gökhan’ın ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

72. dakikada İsmail Haktan’ın orta saha ile rakip yarı alanın orta noktasına yakın bir bölgeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+4. dakikada Sebaihi’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Gökhan’ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Manisaspor 3 -2 Denizlispor

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Deniz Turgut xx, Kamil Çetin xx

Manisaspor: İsmail xx, Mikic xx, Erman xx, Dimov xx, Ufuk xx, Umut xx, Metin xx (Hakan dk. 69 xx), Sebaihi xx, İsmail Haktan xxx (Mertan Caner dk. 87 ?), Perovic x (Gökhan dk. 58 xx), Bahattin xx

Yedekler: Emrah, Fahri, Mertan Caner, Bakaki, Emre

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Asil Güler xx, Taha Can xxx, Ömer Alp xx, Burak xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Ziya xx, Sankoh xx (Anıl dk. 87 ?), Barış xxx (İsmail dk. 77 xx), Yasin xx, Leandro Kappel xx (Şevki dk. 90+2 ?)Yedekler: Zeki, Cihan, Şevki, Taşkın, Berkan

Teknik Direktör: Kenan Atik

Goller: Metin (dk. 31), Bahattin (dk. 72), Gökhan (dk. 90+4) (Manisaspor), Taha Can (dk. 33), Barış (dk. 44) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dimov, Ufuk, Hakan (Manisaspor), Kerem Can, Taha Can, Ziya (Denizlispor)