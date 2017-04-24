Rajtoral neden intihar etti? İşte o gerçek…

Gaziantepspor'da forma giyen savunmacı František Rajtoral'in kendini asarak intihar etmesi gündemi sarstı. 31 yaşında yaşama veda eden oyuncunun 10 yıldan bu yana tükenmişlik sendromu yaşadığı ifade edildi. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alman kaleci Robert Enke de aynı sebepten dolayı canına kıymıştı.

Gaziantepspor’da yaşanan trajedinin mimarı olan František Rajtoral’ın ölümündeki sır perdesi aralanamıyor. İntihar etmeden önce bir mektup bıraktığı ifade edilen başarılı futbolcunun 2008 yılından bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Çek basınında yer alan bilgilere göre Rajtoral’e Banik Ostrava’da oynadığı yıllarda doktor “tükenmişlik sendromu” tehşisi koydu.

Expres Gazetesi’nde yer alan habere göre Rajtoral’in rahatsızlığı normal sendromlardan biraz daha kötüydü. İnsanlarla iletişim kurmada zorlanan ve içine kapanan oyuncu, çoğu zaman takım arkadaşlarıyla konuşmuyordu.

Rajtoral’in bu konu hakkındaki, “İşin sonuna geldim. Bu hastalıkla savaşırken futbol düşünemiyorum. İkinci kez bu rahatsızlık beni vurduğunda futbolu bırakmayı düşündüm.” ifadelerine yer verildi.

KUMAR SORUNU

Çek Cumhuriyeti’nde yayın yapan İSport isimli sitenin haberine göre ise oyuncunun kumar alışkanlığı vardı. Rahatsızlığının Türkiye’de daha da arttığı ifade edildi. Bazı kaynaklar oyuncunun kumar borcu olduğunu iddia etse de bu doğrulanamadı.

KIZ ARKADAŞINDAN MESAJ

2013’te Çek Cumhuriyeti güzeli olan Petra Hruzkova ile birliktelik yaşayan Rajtoral için güzel model sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. Rajtoral ile olan bir resminin altına kendi dilinde mesaj yazan Hruzkova, “Sana yardım etmeyi çok istedim ama o benden bir parça kopardı. Seni hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

ENKE DE AYNI SEBEPTEN İNTİHAR ETTİ

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robert Enke, 2009 yılında aynı sebepten dolayı canına kıymıştı. Tükenmişlik sendromu tedavisi gören başarılı file bekçisi, hastalığını yenemeyerek ölüme sürüklenmişti.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR

Tükenmiş bir kişi bunu ya duygusal çöküş ya duyarsızlaşma ya da azalmış başarma motivasyonu şeklinde yaşar. Bunların her biri kişinin rutin hayatını, işlevselliğini ve tepkilerini ciddi oranda etkiler. İşi, ailevi sorumlulukları, bireysel sorumlulukları, yardıma muhtaç yakınının bakımı gibi o sırada sürdürmeye çalıştığı uğraşı ile ilgili istek, güç, gayret, olumlu duygu ve davranışlarını gittikçe azaltarak, kişinin yetersiz kalmasına neden olur.

Bu motivasyon, ilgi ve istek kaybı ile birlikte kişide genel bir enerji kaygı, kendisi ile ilgili olumsuz duygu ve düşünceler, yetersizlik ve başarısızlık hissi gelişir. Bunlara ek olarak, başkalarına karşı da ilgi kaybı, negatif duygu ve davranışlar ortaya çıkar. İşte bütün bunlar kişiyi çevreden uzaklaşmaya, kişilerarası ilişkilerde çatışmaya veya kendi içine kapanmaya zorlar.

Tükenmişliğin getirdiği bu genel enerji kaybı, kişide fiziksel olarak kronik yorgunluk ve bir takım bedensel yakınmalarla kendini gösterir. Hem duygusal hem de fiziksel kayıplar kişide çaresizlik, ümitsizlik, özgüven eksikliği oluşturarak duygusal ve zihinsel tükenmeye neden olur. Dolayısıyla kişi sorumlu olduğu görevleri sürdüremez hale gelir, insan ilişkileri tamamen bozulabilir.

Viktoria Plzen`den duygusal Rajtoral mesajı Yaşamına acı bir şekilde son veren Gaziantepspor futbolcusu František Rajtoral için oyuncunun eski takımı Viktoria Plzen duygusal bir mesaj yayınladı. İlgili Haberi Oku