Rajtoral’ın otopsi işlemleri tamamlandı ölüm nedeni kesinleşti

Evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek oyuncusu Rajtoral’ın otopsi işlemleri tamamlandı. İntihar ettiği kesinleşen Çek futbolcunun cenazesi, Ankara'dan gelecek vekaletle teslim alınarak memleketine uğurlanacak.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesi’nde yaşayan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral, dün akam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Çek oyuncunun otopsi işlemleri tamamlandı. Hazırlanan ilk raporda intihar ettiği kesinleşirken, yıldız oyuncunun cenazesinden alınan numunelerin ise incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Rajtoral’ın yabancı ülke vatandaşı olması nedeniyle yakınlarının vereceği vekalet ile Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nden görevlendirilecek yetkilinin cenazeyi teslim alması bekleniyor. Teslim alınacak cenazenin yarına kadar Yeşilkent Mezarlığı Morgu’nda bekletilmesi, Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri’nde yapılacak olan törenin ardından da uçakla memleketine gönderilmesi planlanıyor.

Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral intihar etti Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral intihar etti. 31 yaşındaki Çek futbolcu antrenmana gelmemesi üzerine takım arkadaşları merak ederek evine gidince şok gerçek ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Frantisek Rajtoral 500 bin Euro’ya sözleşme imzaladı

12 Mart 1986 Çek Cumhuriyeti doğumlu olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futbola Kovohute ve Marila Pribram takımları altyapısında başladı. 2004-2005 sezonunda profesyonel olarak Marila Pribram A Takımı’na yükselen Rajtoral, 2005 sezonu başında Banic Ostrava’ya transfer oldu. Burada çıktığı 100 maçta 12 gol kaydeden Rajtoral, 2009-2010 sezonunda Viktoria Plzen'e transfer olurken, 2013-2014 sezonunda Almanya'nın Hannover takımına kiralandı, oynadığı 7 maçın ardından kulübüne geri döndü. Çek Cumhuriyeti U18, U19 ve U21 takımlarında görev alan Rojtoral, 14 müsabakada ise ülkesinin A Milli Takımı’nda forma giydi.

2016-2017 transfer sezonunda Viktoria Plzen'den takım arkadaşı olan Daniel Kolar ile Türkiye'nin yolunu tutan başarılı sağ bek oyuncusu, 500 bin Euro karşılığında Gaziantepspor ile 2+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştı. Çek oyuncu kırmızı-siyahlı takımda görev yapan teknik direktörler İsmail Kartal, İbrahim Üzülmez ve şu an takımın başında olan Bülent Uygun döneminde ligde ve kupada 23 maçta forma giyme fırsatı buldu. 31 yaşındaki oyuncu Gaziantepspor’un son olarak deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta Teknik Direktör Bülent Uygun tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmesine rağmen mücadelede oynama şansı yakalayamadı.

Gaziantepspor’la 15 lig maçına çıkan başarılı oyuncu gol veya asist kaydedemezken Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 8 maçta görev aldı.