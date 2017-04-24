Robin van Persie döküldü

Fenerbahçe’nin dev derbideki gol umudu olan Hollandalı yıldız Robin van Persie, Galatasaray karşısında neredeyse topa dahi dokunamadı. Ayrıca 61. dakikada sarı kart gören RVP, Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü.

Ligin 28. haftasında TT Arena'da Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Robin van Persie, derbideki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın sarı-lacivertlilerin gol umudu olarak sahaya sürdüğü Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılıların karşısında neredeyse topa dahi dokunamadan maçı tamamladı. RVP özellikle ilk devrede çok etkisizdi ve adeta yokları oynadı. Dev derbide, 61. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus'a yoğun bir şekilde itiraz eden Van Persie, sarı kart görerek ceza sınırını aştı. Cezalı duruma düşen Hollandalı yıldız, ligde gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Arena`nın kralı Josef de Souza! Rakip kaleye gönderdiği ikinci şutta golü bulan Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda 5 maç sonra devirdi. 90+1'de güzel bir kafa vuruşu yapan Josef de Souza, 3 puanı getiren isim oldu. İlgili Haberi Oku

RVP, ligin ilk devresinde Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçında iki gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.