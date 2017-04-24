Şanlıurfaspor 0-0 Gaziantep BB / Maç özeti

TFF 1. Lig'de son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.

TFF 1. Lig’in 29. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Şanlıurfa GAP Arena’da oynanan mücadele başladığı gibi 0­-0’lık eşitlikle bitti. Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 30’a, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise 26’ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Hüseyin Kala'nın ceza sahasına gönderdiği topu göğsüyle önüne alan Banahene'nin vuruşunda defans araya girerek topun filelere gitmesine engel oldu.

15. dakikada İzzet Yıldırım'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği topa atlayarak kafayla vuran Mercan Çam'ın vuruşu direğin yanından az fakla auta çıktı.

30. dakikada ceza alanına giden top Soro'dan dönünce ceza sahası dışında topu önünde bulan Gökhan Alsan'ın yaklaşık 25 metreden gelişine vuruşu üst direkten sahaya geri döndü.

51. dakikada Caner Cavlun'un sol çizgiden kullandığı taç atışıyla topu attığı Mercan Çam'ın vuruşu, üstten auta çıktı.

85. dakikada Hasan Batuhan Artarslan'ın pasında Berkay Can Değirmencioğlu'nun kafa vuruşu üstdirekten auta çıktı.

87. dakikada Atiemwen'in ceza sahasına gönderdiği topa müsait durumda olan Oktay Delibalta kale direğinin hemen yanında iyi vuramayınca top auta çıktı.

Şanlıurfaspor 0 – 0 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

Stat: Gap Arena

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, İbrahim Bozbey xxx, Yusuf Bozdoğan xxx

Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Mertcan Çam xx (Oktay Delibalta dk. 85 ?), Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Kala xx (Abdulaziz Solmaz dk. 57 xx), Banahene xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Atiemwen xx, Soro xx, Fevzi Özkan xx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 66 xx), Caner Cavlun xx

Yedekler: Fatih Kaldan, Artun Akçakın, Andrei Marc, Cemil Adıcan

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Uğur Akdemir xx, Murat Ceylan xx, Gökhan Alsan xx, Muhammed Himmet Ertürk xx (Wadji İbrahima dk. 46 xx) (Uche Kalu dk. 74 x), Muhammet Reis xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Serge Akakpo xx, Özgür Özkaya xx, Ahmet Kesim xx, Nelson Bonilla xx (Ramazan Civelek dk. 69 xx)

Yedekler: Necati Yılmaz, Erdal Güneş, Erhan Kartal, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Sarı Kartlar: İzzet Yıldırım, Atiemwen (Şanlıurfaspor), Ahmet Kesim, Uğur Akdemir, Gökhan Alsan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)