Savunan kazandı

Maç tam da beklendiği gibi başladı. Topa daha çok sahip olan, oyunu rakip alana yığan Galatasaray'dı. Fenerbahçe ise savunma güvenliğini ön planda tutarak oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, bu savunmayı aşmakta zorlandı. Ev sahibi ekibin ilk 25 dakikada girdiği tek pozisyon, Şener'in hatalı pasından geldi. Sarı-lacivertliler ise uzun toplarla Van Persie'yi beslemek isterken, kötü gününde olan Lens'ten de destek gelmeyince Hollandalı forvet çok yalnız kaldı. Fenerbahçe, istediği tarzda bir hücumu ancak 45. dakikada yapabildi, onda da Lens'in pası, Alper için hızlıydı. Tempoyu yüksek tutmaya çalışan Galatasaray, ilk 45 dakikada tek kale oynarken Fenerbahçe'nin beraberlik için sahaya çıktığı çok belliydi. İlk yarıyı isabetli bir şut bile atamadan bitirdi.

İkinci yarı, ilk devrenin bir tekrarı gibiydi. Advocaat'ın Volkan Şen hamlesi işe yaramazken o da yerine girdiği Aatif gibi sahada kayboldu. Son 15 dakikada Galatasaray'da yorgunluk belirtileri ortaya çıktı, Fenerbahçe daha kolay hücuma kalktı, Sow'u etkili kullandı.

Galatasaray, galibiyeti çok istedi. Fenerbahçe, beraberliğe oynadı. 90 dakika savunma yapan Fenerbahçe golü bulup kazandı. İki sezondur yan toplara önlem alamayan Galatasaray yine bir yan top golüyle sahadan mağlup ayrıldı. Özür maçını Fenerbahçe galip bitirdi, ezeli rakibini kaosa sürükledi.