Şenol Güneş: 3 puan, 5 puan veya 7 puan…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor galibiyeti sonrasında mücadeleyi yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasını 7 puan farkla lider olarak tamamlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, 3-2’lik Adanaspor maçı sonrasında konuştu.

Tecrübeli hocanın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Rakibin öndeki oyuncuları etkiliydi. Adanaspor bugün çok dirençli ve motive şekilde geldi. Öne geçtik ama yediğimiz iki golde de rakibe oynama fırsatı verdik. İkinci golde Oğuzhan ile Atınç’ın arasından top geçti. Rakibe uzak kaldık. Savunmada varız ama anlamı yok! Çok pozisyonda az gol attık. Onlar da az pozisyonda az gol attı.

“Beşiktaş fark atmalıydı” düşüncesi vardı ama bu yanlış! Oyun olarak paslarda kayıplarımız oldu. Tempolu oynamak için pasın iyi olması gerekiyor. Bunu kesik kesik yaptık. İyi ve yanlış oynayanlar vardı. Farkı 2’ye çıkarsaydık oyun kopacaktı. Pozisyon da verince sıkıntı yaşıyorsunuz. Puan farkı heyecanı ve coşkusu normal oyunun dışına çıkarabiliyor. Oynamadan yenemiyorsun! Önde olmak da geride olmak da baskı getirir.

Rakibi maça ortak ettik. Son bölümde Talisca veya Babel’i alabilirdim ama Aboubakar golden sonra sili kaldı. Tolgay daha olumlu işler yaptı.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, kupa ve lig… 3 günde bir maç yapıyorduk. Hiçbir şey daha bitmedi.

3 puan, 5 puan veya 7 puan bunlar önemli değil. Önemli olan o gün ne yaptığındır. İyi takımsak iyi oynamaya çalışacağız. Bugün eksiklerimiz var ama Başakşehir maçında iyi olmalıyız.