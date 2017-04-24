Sponsorluk iptal mi? Fenerbahçe’den Borajet açıklaması

Fenerbahçe, çalışanlarının büyük çoğunluğunu çıkararak küçülmeye giden Borajet ile arasındaki sponsorluk anlaşmasında bir sıkıntının bulunmadığını açıkladı.

Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet’le ilgili olarak Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

Borajet’in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe’ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet’in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe’yi etkilemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.