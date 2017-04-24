Tosic: Lyon maçından sonra iki gün gözüme uyku girmedi

Beşiktaş'ın savunmacısı Dusko Tosic, Adanaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın kariyerindeki ilk golünü atarak Adanaspor karşısında siyah-beyazlılara 3-2’lik galibiyeti getiren Dusko Tosic, açıklamalarda bulundu.

Sırp savunmacının sözleri şöyle;

“Galibiyet benim için ve takım için çok önemliydi. Lyon maçında kaçırdığım penaltı yüzünden iki gün gözüme uyku girmedi. Bugün kazanmak önemliydi, önümüzde Başakşehir maçı var, o da çok önemli. 1 haftamız var, çalışmaya başlayacağız

Lyon maçından sonraki 3 gün benim için çok zor geçti. Bugünkü galibiyet önemliydi, beni de rahatlattı, takımı da rahatlattı. 6 haftamız var, çok güçlü olmamız, sıkı çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki iki haftalık periyot bizim için çok önemli”