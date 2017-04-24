Türk eskriminde yeni bir tarih yazıldı

Türk eskriminde yeni bir tarih yazıldı. U23 Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda bayan kılıç takımı, eskrimin devleri kabul edilen ülkeleri tek tek eleyerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Belarus'un başkenti Minsk kentinde düzenlenen U23 Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda bugün ülkemiz adına tarihi bir başarı elde edildi. Bayan kılıç takımımız, 94 yıllık eskrim tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etti.

Bakan Kılıç`tan tebrik mesajı U23 Avrupa Şampiyonasında mücadele eden 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Takımımız 94 yıllık Türk eskrim tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırdı. Bakan Çağatay Kılıç, bu tarihi başarıya imza atan millilerimizi kutladı. İlgili Haberi Oku

Tablo 8'de Rusya ile karşılaşan takımımız, bir ara 40-30 geriye düştüğü maçın kalan kısmında rakibine sadece iki sayı verdi. Kızlarımız üst üste 15 sayı alarak bayan kılıçta ekol ülkelerden Rusya'yı 45-42 yenip yarı finale yükseldi.Yarı finalde ev sahibi Belarus'u 45-40 yenen bayan kılıç takımımız, finalde eskrimin beşiği kabul edilen Fransa'yı 45-38 mağlup ederek takım müsabakalarında tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı. Aynı şampiyonada, erkek ferdi kılıç kategorisinde de Enver Yıldırım, ülkemize dün bronz madalya kazandırmıştı.

2017 yılına fırtına gibi giren Türk eskrimi, İbrahim Ahmed Acar'ın geçtiğimiz ay kazandığı Avrupa ve Dünya şampiyonluğunun ardından U23 Avrupa Şampiyonasında bayan kılıçta elde ettiği altın madalya ve ferdi erkek kılıçta Enver Yıldırım'ın kazandığı madalyalarla bu yıl madalya sayısını 4'e yükseltti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, “Önce İbrahim, sonra Enver şimdi de bayan kılıç takımımız. Bu Avrupa Şampiyonluğu ve diğer madalyalarımız bize çok şey anlatıyor. Bu anlamlı başarılara kolay ulaşmadık bundan sonra kolay kolay da bu seviyeyi kaybetmeyeceğiz inşallah. Türk sporuna ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.