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Viktoria Plzen’den duygusal Rajtoral mesajı

Yaşamına acı bir şekilde son veren Gaziantepspor futbolcusu František Rajtoral için oyuncunun eski takımı Viktoria Plzen duygusal bir mesaj yayınladı.
15:0024 Nisan 2017
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Viktoria Plzen’den duygusal Rajtoral mesajı

İntihar ile yaşamına son veren František Rajtoral için oyuncunun eski kulübü Viktoria Plzen duygusal bir açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan duyuruda kulübün derin üzüntü içinde olduğu dile getirildi.

Mesajda, “Şu durumda acımızı anlatmak için tüm kelimeler yetersiz. Tüm aileye, arkdaşlarına ve tanıdıklarına bağsağlığı diliyoruz. Viktoria ailesinin acısını hiçbir şey dindiremez. Puanlar, zaferler bu noktada önemsiz. Muhteşem Viktorialı’nın aramızdan ayrılması bizi derinden üzdü. Harika bir kişi ve arkadaştı o. Üzülerek sözlerimi şöyle bitiriyorum: Rajty, her şey için teşekkürler, seni asla unutmayacağız”

Viktoria Plzen Kulübü ayrıca eski futbolcuları için stadı mumlarla ışıklandıracaklarını açıkladılar.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
Gaziantepspor Rajtoral viktoria plzen
Son güncelleme: 15:34 | 24.04.2017
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