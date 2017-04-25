Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
30 Nisan 2017 19:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Aboubakar yine boş geçmedi

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası’nı kaldırdıktan sonra Beşiktaş forması altında 10. karşılaşmasına çıkan Vincent Aboubakar, 8. kez fileleri havalandırdı.
09:0425 Nisan 2017
0
Aboubakar yine boş geçmedi

Sezonun ilk yarısındaki performansı ile eleştiri konusu olan Vincent Aboubakar, ikinci yarıda açıldı. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu, bu başarıyı yakaladıktan sonra Beşiktaş'ı da şaha kaldırdı. Adana karşısında 11. dakika şık bir vuruşla gol atan Kamerunlu, hiçbir maçı boş geçmiyor. Afrika Kupası'nı kaldırdıktan sonra siyah-beyazlı forma altında 10. maçına çıkan Aboubakar, rakip filelere 8. golünü bıraktı. Sezonun ilk yarısında oynanan Adana maçında da bir golü bulunan Aboubakar, Cenk Tosun'un yokluğunda üzerine düşen görevi yaptı.

24 Nisan 2017 Aboubakar: Yaptığımız işten dolayı gurur duyuyoruz Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, 1 gol attığı Adanaspor karşılaşmasını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Ancak 62'de bomboş durumda yapamadığı kafa vuruşu, tribünlere saç-baş yoldurdu.

Etiketler
aboubakar beşiktaş
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER