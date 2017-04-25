Aboubakar yine boş geçmedi

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası’nı kaldırdıktan sonra Beşiktaş forması altında 10. karşılaşmasına çıkan Vincent Aboubakar, 8. kez fileleri havalandırdı.

Sezonun ilk yarısındaki performansı ile eleştiri konusu olan Vincent Aboubakar, ikinci yarıda açıldı. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu, bu başarıyı yakaladıktan sonra Beşiktaş'ı da şaha kaldırdı. Adana karşısında 11. dakika şık bir vuruşla gol atan Kamerunlu, hiçbir maçı boş geçmiyor. Afrika Kupası'nı kaldırdıktan sonra siyah-beyazlı forma altında 10. maçına çıkan Aboubakar, rakip filelere 8. golünü bıraktı. Sezonun ilk yarısında oynanan Adana maçında da bir golü bulunan Aboubakar, Cenk Tosun'un yokluğunda üzerine düşen görevi yaptı.

Aboubakar: Yaptığımız işten dolayı gurur duyuyoruz Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, 1 gol attığı Adanaspor karşılaşmasını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Ancak 62'de bomboş durumda yapamadığı kafa vuruşu, tribünlere saç-baş yoldurdu.