Aboubakar yine boş geçmedi

Sezonun ilk yarısındaki performansı ile eleştiri konusu olan Vincent Aboubakar, ikinci yarıda açıldı. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu, bu başarıyı yakaladıktan sonra Beşiktaş'ı da şaha kaldırdı. Adana karşısında 11. dakika şık bir vuruşla gol atan Kamerunlu, hiçbir maçı boş geçmiyor. Afrika Kupası'nı kaldırdıktan sonra siyah-beyazlı forma altında 10. maçına çıkan Aboubakar, rakip filelere 8. golünü bıraktı. Sezonun ilk yarısında oynanan Adana maçında da bir golü bulunan Aboubakar, Cenk Tosun'un yokluğunda üzerine düşen görevi yaptı.
Ancak 62'de bomboş durumda yapamadığı kafa vuruşu, tribünlere saç-baş yoldurdu.