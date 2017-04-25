Advocaat’a TT Arena’da sürpriz teklif

Sezon bittiğinde hem Fenerbahçe'den ayrılacağını hem de emekli olacağını açıklayan Teknik Direktör Dirk Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı. Galatasaray derbisini, Cimbom'un eski yöneticisi Işıtan Gün ile birlikte izleyen Hollanda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hans van Breukelen, maç sonrası tecrübeli çalıştırıcıya resmi teklifini yaptı. Advocaat'ın da bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Hans van Breukelen'in derbiyi takip edecek olması, kamuoyunda Van Persie, Lens ve Sneijder'ı izlemeye geldiği algısı oluşturdu. Hollanda'nın efsane isminin ise asıl hedefinin Advocaat olduğu ortaya çıktı.
Deneyimli çalıştırıcının da geçen haftalarda özel olarak görüştüğü Van Persie'ye “Fenerbahçe'deki son haftalarını iyi geçir. Milli takımın başına geçince seni kadroya almak istiyorum” dediği ortaya çıktı.