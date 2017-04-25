Advocaat’a TT Arena’da sürpriz teklif

Hollanda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hans van Breukelen, Galatasaray maçı sonrasında TT Arena’da tecrübeli çalıştırıcıya resmi teklifini yaptı. Advocaat, Fenerbahçe macerasının ardından ülkesi için mücadele edecek.

Sezon bittiğinde hem Fenerbahçe'den ayrılacağını hem de emekli olacağını açıklayan Teknik Direktör Dirk Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı. Galatasaray derbisini, Cimbom'un eski yöneticisi Işıtan Gün ile birlikte izleyen Hollanda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hans van Breukelen, maç sonrası tecrübeli çalıştırıcıya resmi teklifini yaptı. Advocaat'ın da bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Hans van Breukelen'in derbiyi takip edecek olması, kamuoyunda Van Persie, Lens ve Sneijder'ı izlemeye geldiği algısı oluşturdu. Hollanda'nın efsane isminin ise asıl hedefinin Advocaat olduğu ortaya çıktı.

Robin van Persie döküldü Fenerbahçe'nin dev derbideki gol umudu olan Hollandalı yıldız Robin van Persie, Galatasaray karşısında neredeyse topa dahi dokunamadı. Ayrıca 61. dakikada sarı kart gören RVP, Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

Deneyimli çalıştırıcının da geçen haftalarda özel olarak görüştüğü Van Persie'ye “Fenerbahçe'deki son haftalarını iyi geçir. Milli takımın başına geçince seni kadroya almak istiyorum” dediği ortaya çıktı.