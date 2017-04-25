Akhisar Belediyespor’un deplasmanda puan hasreti

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk'un takımın başına geçmesinden sonra oynadığı 2 iç saha maçını da kazanarak korkulu küme düşme hattının dışına çıkan Akhisar Belediyespor, Manisa sınırları dışında puan almaya hasret kaldığı için pazar günkü Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıkacak.

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