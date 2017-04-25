Akhisar Belediyespor’un deplasmanda puan hasreti

Akhibsar Belediyespor’da deplasmanda puan hasreti… İç sahada üst üste oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan Akhisar Belediyespor, evindeki son 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yeşil siyahlı ekip 7 maçlık periyotta evinde yalnızca ikinci yarının en formda takımı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.
Akhisar Belediyespor, bu sezon iç sahadaki başarısını deplasmanlara taşıyamadı. Gurbetteki son 6 maçını kaybeden Akhisar Belediyespor, dış sahada yalnız 2 galibiyet alabildi. Akhisar Belediyespor, deplasmanda son olarak 4 Aralık 2016’da Gaziantepspor’u 2-1 mağlup etti.
Teknik direktör Buruk, zorlu deplasman öncesi Kasımpaşa’yı perşembe günü Atiker Konyaspor’la evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında mercek altına alacak.