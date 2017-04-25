Aşağıdakiler yukarıdakiler

Kartal, hafta arası oynadığı dramatik Lyon maçıyla Avrupa'ya alkışlarla veda etti. Kendi Avrupa rekorunu kırarak UEFA sıralamasında 13. basamağa geldi. Hedeflere götüren yolun anası lig şampiyonluğu eldeki asıl hedef. Zorlu macera sonrası Şenol Güneş, sonunda bu hafta kadroda rotasyona gitti. 120 dakikalık yorgunluk yanında önümüzdeki hafta takipçisi Başakşehir maçını da düşünmedi diyemeyiz. Cezalı Cenk yerine takımda olan hırçın golcü Aboubakar hemen göreve başladı ve golünü attı. Yenik duruma düşen Adana, korkacak bir şey kalmadığını anladı ve oyuna tutunmaya çalıştı. Avrupa sonrası konsantrasyon sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, rakibini pek de ciddiye almayınca Adana soyunma odasına beraberlikle gitti.

İkinci yarıda oyuna Quaresma'nın girmesiyle gerçek yerine geçen Talisca golü bulmakta gecikmedi. Adana, canla başla mücadele etti. Aboubakar'dan sonra Talisca da boş durumda kafa golünü yapamazken, Quaresma'nın asistinde Tosic, Beşiktaş'ı üçüncü kez öne geçirdi. Beşiktaş taraftarı, şampiyonluğu kutlamak için artık geri sayıma geçti.