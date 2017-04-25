Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30 Nisan 2017 19:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Başakşehirli futbolcular A Spor’a ziyarette bulundu

Medipol Başakşehirli futbolculardan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte, A Spor'u ziyaret edip, yaşanan olaylardan dolayı özür diledi.
16:4425 Nisan 2017
0

Başakşehirli futbolculardan özür ziyareti paylaşan: Sozcu

Süper Lig’de hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından Emre Belözoğlu’nun fitilini ateşlediği olay sonrası futbolculardan Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Volkan Babacan, A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım’a saldırmıştı. Büyük tepki toplayan olay sonrası Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış, ikiliye ilaveten Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu da PFDK’ya sevk edilmişti.

ÖZÜR DİLEDİLER

Yaşanan olayların ardından önce resmi internet sitesinden bir özür mesajı yayınlayan Başakşehir kulübünde Başkan Göksel Gümüşdağ ve futbolcular A Spor’a ziyarette bulundu. Futbolcular ve Gümüşdağ olaylar nedeniyle muhabirlerden özür diledi.

Etiketler
Başakşehir spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:04 | 25.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER