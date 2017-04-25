Başakşehirli futbolcular A Spor’a ziyarette bulundu

Medipol Başakşehirli futbolculardan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte, A Spor'u ziyaret edip, yaşanan olaylardan dolayı özür diledi.

Süper Lig’de hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından Emre Belözoğlu’nun fitilini ateşlediği olay sonrası futbolculardan Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Volkan Babacan, A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım’a saldırmıştı. Büyük tepki toplayan olay sonrası Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış, ikiliye ilaveten Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu da PFDK’ya sevk edilmişti.

ÖZÜR DİLEDİLER

Yaşanan olayların ardından önce resmi internet sitesinden bir özür mesajı yayınlayan Başakşehir kulübünde Başkan Göksel Gümüşdağ ve futbolcular A Spor’a ziyarette bulundu. Futbolcular ve Gümüşdağ olaylar nedeniyle muhabirlerden özür diledi.