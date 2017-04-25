Beşiktaş’ı yenen Bursa, Avrupa biletini kaptı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off 2. tur, üçüncü maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen yeşil beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiş oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off 2. tur, üçüncü maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen yeşil beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiş oldu.

İlk sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, iyi savunma yapıp, Joyce, Dora, Fatma ve İkbal´in hücumlarıyla arayı açtı her iki teknik molayı önde geçerek seti 25-13 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Beşiktaş oldu. Savunmada az hata yapan Beşiktaş, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Mola dönüşü Hecke, Rousseaux ile sayılar bulan siyah beyazlılar, iyi savunma yapınca arayı açtı ve ikinci teknik molayı da 12-16 önde geçerken seti 25-20 kazandı.

Üçüncü sette iki takım da müthiş savunma yapınca ortaya temposu yüksek mücadele çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. Rousseaux ile sete tutunan Beşiktaş farkın açılmasına izin vermedi.(14-11) Yeşil beyazlılar, Joyce ile sayılar bulup, ardından da Fatma´nın katkılarıyla Bursa ekibi arayı açmaya başladı (21-14) ve seti 25-16 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü set müthiş çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk teknik molaya Bursa ekibi 8-7 önde geçti. Daha sonra Joyce, Dora ve Fatma´nın hücumlarıyla arayı giderek açan Büyükşehir Belediyespor seti 25-17 karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanırken, beşincilik için Çanakkale Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ali Bağde, Hakkı Demiralay

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma, İpek, Özge, Joyce, İkbal, Dora (Ceren-Yaren/libero, Yaren, Nuran, Merve)

BEŞİKTAŞ: Rousseaux, Tuğba, Kseniya, Hecke, Çağla, Zehra (Bihter/libero, Dilara, Gizem, Yasemin, Hümay, Merve)

SETLER: 25-13, 20-25, 25-16, 25-17

SÜRE: 104 Dakika (23, 27, 28, 26)

SARI KART: Jan de Brandt (1.set)