Beşiktaş’ın standardı

Cenk Tosun'un cezası ve Quaresma ile Adriano'nun hafif sakatlıklarının bulunması Şenol Güneş'in ideal 11'inde bazı değişiklikler yapmasına neden oldu. Aslında 120 dakikalık Lyon maçından sonra rotasyonun daha geniş olması da beklenebilirdi fakat tecrübeli teknik adam saha içinde oyuncuların yerlerinde değişiklikler yapmayı tercih etti. Kağıt üstünde Tolgay 10 numarada, Talisca ise sağ kanatta başladı. Futbolcuların alışık olmadığı pozisyonlarda oynamasına yorgunluk ve biraz rakibi küçümseme de eklenince siyah- beyazlılar istediği baskıyı kuramadı. İlk ciddi pozisyonda gelen Aboubakar'ın golü de büyük bir farklılık yaratmadı, ardından Adanaspor skoru eşitledi.

Oyunun gidişatını çeviren hamle Tolgay ile Oğuzhan'ın yer değiştirmesi oldu. Gecenin başarılı isimlerinden Tolgay'ın Atiba'nın yanına gelmesi Beşiktaş'ın orta sahayı ele geçirmesini sağladı. Quaresma'nın girmesi tüm taşların yerine oturmasını da beraberinde getirdi. Sadece o değil Talisca ve Oğuzhan da gerçek yerlerine geçti. Alıştığı düzene dönen siyah-beyazlıların golü gecikmedi ama bu sefer nasıl olsa kazandık havasına girmeleri konuk ekibi yeniden oyuna ortak etti. Tosic son bölümde attığı golle olası bir sürprizi önleyen isim oldu.

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli avantajı bir standart yakalaması oldu. Yorgunluk, eksiklikler gibi pek çok olumsuz faktöre rağmen asgari doğruları yapmak çoğu maçı kazanmalarını sağlıyor. Eleştirilecek kuşkusuz çok yön var ama bu şartlarda önemli olan 3 puandı, onu da başardılar.