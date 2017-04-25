Çanakkale Savaşı’na katılan ülkelerin gençleri ‘dostluk’ için buluşuyor

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS), Çanakkale Savaşı'na katılan ülkelerinin gençlerini, 'Barış Ülkesi Türkiye' temasıyla Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi kapsamında bir araya getiriyor.

Organizasyonda Türkiye, Almanya, İngiltere, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Fransa'dan bir araya gelecek 1500 genç, 28 Nisan – 1 Mayıs 2017 tarihinde Çanakkale'de buluşacak. Kocadere kamp alanında konaklayacak gençler, tarihi ve kültürel programların yanı sıra spor etkinlikleri de yapacak. Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı (HİS) Yasin Bölükbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle sporu toplumun bütün kesimlerine yaymak istediklerini söyledi. Sporun toplumda bulunan herkesin faydalanması gereken bir hak olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, bu amaçla Türkiye'nin her bölgesinde HİS olarak bütün kesimlerin faydalanacağı spor etkinliklerine yer verdiklerini kaydetti.

Sporun yaşam kalitesine, sağlığın korunması ve bireyin mutluluğuna olan katkılarını önemsediklerini vurgulayan Yasin Bölükbaşı, sporun eğlence ve sağlık yönünün yanı sıra dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik temasını da federasyon olarak ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti. Bu kapsamda birbirinden farklı ülkelerin savaştığı Çanakkale Savaşı’nda yer alan ülkelerin gençlerini bir barış halkasında, Türkiye'nin önderliğinde bir araya getireceklerini vurgulayan Bölükbaşı, “Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda Avustralya, Fransa, Almanya, İngiltere'den yaklaşık 400 genç ile Türkiye'den 1100 genç arkadaşımızın katılımıyla toplamda 1500 kişiyi 28 Nisan – 1 Mayıs 2017 tarihinde Çanakkale'de buluşturuyoruz. Halat çekme, badminton, hemsball, basket, futbol, bilek güreşi, Oryiarinntg, squash, voleybol, bowling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf, atıcılık gibi farklı spor alanlarında etkinlikler düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarihi ve kültürel tanıtım

Gelen yerli ve yabancı katılımcıların Kocadere kamp alanında dedelerinin savaştıkları topraklarda hep birlikte konaklayacağını belirten Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı (HİS) Yasin Bölükbaşı, ”Davetlilerimize, tarihi yarımadada Seyit Onbaşı Anıtı, Namazgâh Tabyası, Rumeli Hamidiye Tabyaları, Alçıtepe, Seddülbahir, Şehitler Abidesi gibi alanları rehber anlatımıyla gezdireceğiz. Mehtaran gösterileri, Çanakkale türküleri ve yerel ezgi dinletilerine de programda yer vereceğiz. Türkiye'ye özgü yarışmalar ve oyunları etkinliğimizde tanıtacağız. Spor ve kültürel programımız Programımız şair İbrahim Sadri ve sanatçı Aykut Kuşkaya'nın konserlerinin yanı sıra gökyüzüne barış balonu bırakarak son bulacak” diye konuştu.

Spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür eden Başkan Bölükbaşı, etkinlik paydaşlarından Uluslararası Herkes İçin Spor Birliği (TAFISA), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Çanakkale Valiliği'ne ve Türk Kızılay'ına da katkılarından dolayı teşekkür etti.