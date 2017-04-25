Chelsea bir engeli daha geçti

Tottenham ile şampiyonluk yarışı yapan Chelsea, Southampton'ı sahasında 4-2 yenerek son 5 haftaya girdi.

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Chelsea ile Southampton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-2 kazanarak şampiyonluk yolunda bir virajı daha geçti.

Geçen hafta Manchester United’a yenilerek Tottenham’ın farkı 4’e indirmesine izin veren Chelsea, 5. dakikada Hazard ile 1-0 öne geçti. Oriol Romeu 24. dakikada maça dengeyi getirirken, ev sahibi takım 45. dakikada Cahill’in rövaşata golüyle yeniden üstünlük sağladı: 2-1.

Chelsea’de ikinci yarı sahneye Diego Costa çıktı. Golcü oyuncu 54 ve 89. dakikalarda kaleci Forster’ı çaresiz bırakarak durumu 4-1 yaptı. Gol yağmuruna son noktayı 90. dakikada Ryan Bertrand koydu: 4-2.

Bu sonuçla lider Chelsea 78 puan puana yükselirken, takipçisi Tottenham’ın puan kaybetmesini beklmeye başladı. Southampton ise 40 puanla 9. sırada yer aldı.