Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30 Nisan 2017 19:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Emre Belözoğlu’ndan kavgayla ilgili ilk açıklama

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.
13:0025 Nisan 2017
0
Emre Belözoğlu’ndan kavgayla ilgili ilk açıklama

Mustafa KIZGINYÜREK / SÖZCÜ

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve eşi Tuğba Gürevin, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi.

Geçtiğimiz günlerde Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta maçında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir’in deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası çıkan olaylarda gazetecilere saldırmaları hatırlatılınca Belözoğlu kaçamak cevaplar vererek ortamdan uzaklaşmaya çalıştı. Futbolcu, “Şu an için konuşamam. Daha netleşen bir şey yok. Zamanı geldiğinde konuşacağım” dedi.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER