Emre Belözoğlu’ndan kavgayla ilgili ilk açıklama

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Mustafa KIZGINYÜREK / SÖZCÜ

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve eşi Tuğba Gürevin, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi.

Geçtiğimiz günlerde Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta maçında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir’in deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası çıkan olaylarda gazetecilere saldırmaları hatırlatılınca Belözoğlu kaçamak cevaplar vererek ortamdan uzaklaşmaya çalıştı. Futbolcu, “Şu an için konuşamam. Daha netleşen bir şey yok. Zamanı geldiğinde konuşacağım” dedi.