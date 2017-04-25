Eugenie Bouchard’dan acı itiraf!

Kanadalı genç tenisçi Eugenie Bouchard, “Başarılı olunca nefret edenlerin sayısı, hayranlardan daha fazla artıyor” dedi.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın yıldızlarından Eugenie Bouchard, turnuvada korta çıkmadan önce SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Kanadalı tenisçi, başarılı olunca nefret edenlerin daha fazla arttığını belirterek “Ölüm tehdidi aldım. Bu da bir kariyerle olabilecek şeyler, o yüzden çok takılmıyorum” dedi. Halen dünya sıralamasında 53. durumda bulunan 23 yaşındaki tenisçi, artılarını ve eksilerini şu sözlerle anlattı:

“En önemli eksiklerimden biri istikrar. Hem maç hem sezon ölçeğinde. Etkili ‘backhand' vuruşlarımı en güçlü yanım olarak söyleyebilirim. Zayıflığım da genelde ‘slice' vuruşlarımdır.”

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SHARAPOVA İDOL DEĞİL

Doping cezası alan Maria Sharapova'yı artık idolü olarak görmediğini “İşin içine hile karıştırdı” sözleriyle anlatan Bouchard, “Tenis eski döneme göre daha zorlaştı. Artık 100 numaralı birisi gelip 1 numarayı yenebiliyor. Kısa vadede hedefim istikrar yakalayıp üst sıralara tırmanmak. Daha önce Ankara'da Çağla ile gösteri maçı yapmıştım. İstanbul'a ilk kez geldim. Yemeklerin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Gelecek hafta İstanbul'u gezip, yakından tanımak istiyorum” ifadelerini kullandı.