Fenerbahçe Final Four’da

Fenerbahçe son 2 yıldır olduğu gibi yine Final Four'da... Yunanistan'daki iki maçta da Panathinaikos'u yenen temsilcimiz, rakibini İstanbul'da 79-61 mağlup ederek 3-0'la Final Four'a yükseldi.

Euroleague çeyrek final serisinde temsilcimiz Fenerbahçe, Panathinaikos’u sahasında 79-61’lik skorla yenerek 3-0’a Final Four’a yükseldi.

Yunanistan’daki iki maçta da rakibini yıkan sarı-lacivertliler, 19-21 Mayıs’ta Sinan Erdem’de oynanacak Final Four’daki yerini aldı. Geçen sezon kupayı son anda kaçıran Fenerbahçe üst üste 3. kez Final Four’da…

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Sloukas, Datome, Bogdanovic, Kalinic ve Vesely beşiyle başladı.

Maça 6-0’lık seri ile giren Fenerbahçe, Sloukas’ın üçlüğüyle de 11-4 öne fırladı. (05:55) 7-0’lık seri ile 11-12 öne geçen Panathinaikos Superfoods karşısında Sarı-lacivertliler, Kalinic ile skor üstünlüğünü tekrar ele geçirdi. (13-12) Televizyon molasına da bu sonuçla gidillirken, üstünlüğünü koruyan Obradovic’in öğrencileri çeyreği 18-17 önde geçti.

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İkinci çeyreğe Panathinaikos Superfoods 5-0’lık seri ile başladı ve Obradovic mola aldı. (09:16) Udoh ve Ali Muhammed’le skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Sarı-lacivertliler, Vesely ve Udoh ile serbest atış sayılarından skoru 29-26’ya taşıdı. Nunnaly’nin üçlüğü de rakibe mola aldırdı.(32-26) Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 37-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrek Datome ve Rivers’in karşılıklı üçlükleriyle başladı. Bogdanovic ve Datome ile farkı çift hanelerde tutan Sarı-lacivertliler; Singleton’ı tutmakta zorlansa da Kalinic’in üçlüğüyle skoru 47-37’ye taşıdı. Udoh ve Sloukas’ın basketleri de üçüncü çeyrek sonucunu belirledi: (52-42)

Udoh, Nunnaly ve Bogdanovic ve Ali Muhammed’in basketleri farkı 19’a çıkardı. (63-44) Tribünlerin iyi coştuğu bu anlarda skor 66-46’ya geldi. (05:41) Ali Muhammed ve Bogdan Bogdanovic’in üçlükleri ile farkı 20’de tutan Sarı-lacivertliler mücadeleyi 79-61 kazandı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu mücadeleyi Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler de izledi.Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Boris Ryzhyk

Fenerbahçe: Sloukas 6, Kalinic 10, Bogdanovic 10, Datome 10, Vesely 6, Udoh 10, Melih, Antic, Bennett, Nunnally 12, Ali Muhammed 13, Ahmet 2

Panathinaikos: Singleton 12, Rivers 16, James 8, Gist 7, Calathes 5, Nichols, Fotsis 4, Pappas 1, Feldeine 6, Gabriel 2, Bourousis

1. periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-30 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 52-42 (Fenerbahçe lehine)KANARYA TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. Euroleague'de Anadolu Efes ile beraber 2'şer kez Final-Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, Yunan ekibini de kupanın dışına iterek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. defa Dörtlü Final gören ilk Türk takımı oldu.

ŞAMPİYONLUK FİNALDE KAÇMIŞTI

2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında Dörtlü Final gören Fenerbahçe, geçen sene bu turda Laboral Kutxa'yı saf dışı bırakarak finalde CSKA Moskova'nın rakibi oldu. Başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 83-83 ermiş, uzatmalarda ise Rus ekibi karşılaşmayı 101-96 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.