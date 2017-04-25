Fenerbahçe’nin Dörtlü Final günü

Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe bugün de kazanırsa, Yunan devi Panathinaikos'u süpürerek üst üste üçüncü kez son 4 takım arasına adını yazdıracak. Zorlu mücadele 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe, tarih yazmanın eşiğinde… Sarı-lacivertliler, EuroLig play-off çeyrek final üçüncü maçında Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak. Atina'daki ilk iki karşılaşmayı (58-71, 75-80) kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve seride 2-0 öne geçen Kanarya, bugün 20.45'te başlayacak mücadeleyi de kazanması durumunda Yunan devini süpürecek ve üçüncü kez üst üste dörtlü finale adını yazdırarak bir ilke imza atacak. Fenerbahçe, Panathinaikos'u geçmesi halinde, 19- 21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dörtlü finaldeki ilk maçında, Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş mücadelesinin galibiyle eşleşecek. O seride durum 1-1, üçüncü maç yarın İstanbul'da…

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Fenerbahçe'nin bugün kaybetmesi durumunda serinin 4. maçı perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.