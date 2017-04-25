Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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