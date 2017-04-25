Galatasaray’da büyük hüsran

Fenerbahçe’ye son dakikada gelen şok golle evinde 1-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'de bitime daha 6 hafta varken adeta çöktü. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışına çoktan havlu atmasının yanı sıra geçmişte Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan zaferler elde ettiği Avrupa arenasında gelecek sezon yer alamama tehlikesiyle de karşı karşıya… Devler Ligi vizesinden kopulması şöyle dursun, artık Avrupa Ligi treni de kaçabilir.
11 KEZ FIRSAT TEPTİ
Galatasaray’ı böyle bir kara tablonun içine düşüren ise bu sezon tam 11 kez ayağına gelen fırsatları elinin tersiyle itmesi oldu. Teknik adam değişikliğiyle de derman bulamayarak lig yarışındaki kırılma karşılaşmalarının hiçbirini kazanamayan ‘ağır hasta ' Aslan, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray'ın arabayı devirdiği virajlar şöyle:
5. HAFTA
Beşiktaş-Galatasaray: 2-2
(Kazansaydı lider oluyordu)
8. HAFTA
Galatasaray-Trabzonspor: 0-1
(Zirvedeki Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü)
10. HAFTA
Galatasaray-Başakşehir: 1-2
(Lider Başakşehir ile puan farkı 6 oldu)
11. HAFTA
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
(5.'liğe geriledi)
18. HAFTA
Karabük-Galatasaray: 2-1
(Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 2.'liği tepti. Lider Beşiktaş ile fark 5'e çıktı)
20. HAFTA
Galatasaray-Kayseri: 1-2
(Beşiktaş ve Başakşehir'in yenildiği haftada 2.'lik fırsatını yine kaçırdı)
21. HAFTA
Rize-Galatasaray: 1-1
(Lider Beşiktaş ile puan farkı 7'ye çıktı)
22. HAFTA
Galatasaray-Beşiktaş: 0-1
(Lider Beşiktaş ile puan farkı 10, ikinci Başakşehir'le 6'ya çıktı)
25. HAFTA
Trabzonspor-Galatasaray: 2-0
(Beşiktaş ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada yenildi)
27. HAFTA
Başakşehir-Galatasaray: 4-0
(Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu. Lider ile fark 12'ye çıktı)
28. HAFTA
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1
(Şampiyonlar Ligi hayal oldu. UEFA Avrupa Ligi de zora girdi)