Galatasaray’da büyük hüsran

Şampiyonluk yarışından erken kopmasının ardından Fenerbahçe’ye yenilip Avrupa vizesini de tehlikeye atan Galatasaray, ligdeki kırılma maçlarında kritik virajları alamadığı için bu kara tablonun içine düştü.

Fenerbahçe’ye son dakikada gelen şok golle evinde 1-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'de bitime daha 6 hafta varken adeta çöktü. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışına çoktan havlu atmasının yanı sıra geçmişte Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan zaferler elde ettiği Avrupa arenasında gelecek sezon yer alamama tehlikesiyle de karşı karşıya… Devler Ligi vizesinden kopulması şöyle dursun, artık Avrupa Ligi treni de kaçabilir.

Igor Tudor yerlerde! Galatasaray'ın başında sadece 10 puan toplayabilen Igor Tudor, 1.25 puan ortalamasında kaldı. Başarısız bulunduğu için gönderilen Riekerink'in ise maç başı ortalaması 1.9'du. Ligin son 8 haftalık puan durumuna göre Galatasaray ancak 12. oluyor. İlgili Haberi Oku

11 KEZ FIRSAT TEPTİ

Galatasaray’ı böyle bir kara tablonun içine düşüren ise bu sezon tam 11 kez ayağına gelen fırsatları elinin tersiyle itmesi oldu. Teknik adam değişikliğiyle de derman bulamayarak lig yarışındaki kırılma karşılaşmalarının hiçbirini kazanamayan ‘ağır hasta ' Aslan, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray'ın arabayı devirdiği virajlar şöyle:

5. HAFTA

Beşiktaş-Galatasaray: 2-2

(Kazansaydı lider oluyordu)

8. HAFTA

Galatasaray-Trabzonspor: 0-1

(Zirvedeki Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü)

10. HAFTA

Galatasaray-Başakşehir: 1-2

(Lider Başakşehir ile puan farkı 6 oldu)

11. HAFTA

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

(5.'liğe geriledi)

18. HAFTA

Karabük-Galatasaray: 2-1

(Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 2.'liği tepti. Lider Beşiktaş ile fark 5'e çıktı)

20. HAFTA

Galatasaray-Kayseri: 1-2

(Beşiktaş ve Başakşehir'in yenildiği haftada 2.'lik fırsatını yine kaçırdı)

21. HAFTA

Rize-Galatasaray: 1-1

(Lider Beşiktaş ile puan farkı 7'ye çıktı)

22. HAFTA

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

(Lider Beşiktaş ile puan farkı 10, ikinci Başakşehir'le 6'ya çıktı)

25. HAFTA

Trabzonspor-Galatasaray: 2-0

(Beşiktaş ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada yenildi)

27. HAFTA

Başakşehir-Galatasaray: 4-0

(Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu. Lider ile fark 12'ye çıktı)

28. HAFTA

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

(Şampiyonlar Ligi hayal oldu. UEFA Avrupa Ligi de zora girdi)