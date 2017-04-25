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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30 Nisan 2017 19:00
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Hakan Ünsal: Göksel Gümüşdağ ile görüşeceğiz

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, Başakşehir'li futbolculardan Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşeceklerini ifade etti.
14:2525 Nisan 2017
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Hakan Ünsal: Göksel Gümüşdağ ile görüşeceğiz

Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından gazetecilere saldıran Başakşehir’li futbolcularla ilgili olarak alınan karar tartışma konusu oldu. Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’ın tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karşın, Medipol Başakşehir Yönetimi bu isimlerden Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’ı kadro dışı bırakmıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’la görüşeceklerini söyledi.

Bu futbolcuların şu anda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edildiğini vurgulayan Ünsal, “İnceleme sonrasında alınacak karara göre bu futbolcular suçlu bulunursa zaten ceza alacaklar. Başakşehir yönetimi bu isimlere idari para cezası da kesebilir. Burada sıkıntı yok. Ama sadece 2 futbolcunun kadro dışı bırakılması, burada sadece Ufuk ve Yalçın’ın günah keçisi ilan edilmesi anlamına geliyor. Böyle bir durumda da kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda Göksel Başkan’la konuyu görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Göksel Gümüşdağ hakn ünsal Medipol Başakşehir
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