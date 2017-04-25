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İpek Soylu ilk turda elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde mücadele eden İpek Soylu, ilk turda İspanyol sporcu Sara Sorribes Tormo'ya yenilerek elendi.
20:0825 Nisan 2017
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İpek Soylu ilk turda elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda teklerde mücadele eden İpek Soylu, ilk turda İspanyol sporcu Sara Sorribes Tormo’ya yenilerek elendi.

Garanti Koza Arena’da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda, Sara Sorribes Tormo ile karşılaşan İpek Soylu, müsabakayı 6-3 ve 7-5’lik setlerle 2-0 kaybetti.

Turnuvanın bir diğer tekler ilk tur maçında ise Rus sporcu Anna Kalinskaya, Tayvanlı tenisçi Kai-Chen Chang’ı 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı.

Etiketler
İpek Soylu Sara Sorribes Torm TEB BNP Paribas İstanbul Cup" Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
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