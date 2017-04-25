Kasımpaşa kupada iddialı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında Kasımpaşa 27 Nisan Perşembe günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar yarı final turunu geçerek kupaya uzanmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında Kasımpaşa, 27 Nisan Perşembe günü 20.45'te sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Paşa, Atiker Konyaspor ile oynayacağı yarı final ilk mücadelesinde galip gelip kupayı alma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Ligde 10. sırada yer alan Kasımpaşa'nın Atiker Konyaspor ile Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kupa golcüsü Batuhan

Kasımpaşa'da takımın en skorer ismi Adem Büyük olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda en çok gol atan isim ise Batuhan Altıntaş oldu. Kasımpaşa’da 7 gol ile kupada en fazla gol atan oyuncu unvanını Batuhan alırken, gole en çok katkı veren oyuncu ise Turgut Doğan Şahin oldu.